Bursa'da kelepir daire! Satış tarihi belli oldu

Bursa 10.İcra Dairesi tarafından Nilüfer İlçesinde bulunan 113 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 255 bin 960 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan villanın satış tarihi 7 Eylül 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Satışı yapılacak olan taşınmazın çevresi mesken işyeri sınıflı yapılar ile meskun ilçenin ana alter caddelerinden olan Fatih Sultan Mehmet Caddesine 100 mmesafede olmakla birlikte toplu taşıma araçları şehir merkezine ulaşımın devamlı ve kolay olduğu yakın çevresinde eğitim sağlık alışveriş yerleri mevcut, belediye kamu kurum ve kuruluşlarının tüm hizmetlerinden eksiksiz yararlanmakta olan sukanalizasyon elektrik telefon vs her türlü altyapının mevcut olduğu ve her türlü altyapının mevcut olduğu ve inşaat yapmaya elverişli bölgededir. Bursa İli, Nilüfer İlçesi, FETHİYE Mahallesi, Beyaz Sokak No:29 kapı numararsında oto yıkama işyeri olarak kullanılan arsa vasfında taşınmaz durumundadır.

İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın