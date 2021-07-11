Sahte villaya dikkat

Yaz tatili planları yapanlar özellikle yazlık villalara büyük ilgi gösteriyor. Ancak son dönemde dolandırılma vakaları artmaya başladı. Günlük kiraları 25 bin TL'ye kadar varan villalar için kaparo adı altında binlerce lira para yollayan tatilciler, sonra bir muhatap bulamayabiliyor.
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan "Özellikle yazlık kiralayacak olan kişiler bu kiralamaları öncelikli olarak yetki belgesi olan denetime açık emlak işletmeleri üzerinden yapmalılar. Eğer kendileri kiralama yoluna gidecekler ise birçok riske dikkat etmeleri gerekiyor" dedi. Her gün bu tarz şikayetlerle karşılaştıklarını aktaran Akdoğan "Dolandırıldığını anladıkları aşamada süreç çok zor. Bu kişilere ulaşılamıyor" diye konuştu.
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan "Özellikle yazlık kiralayacak olan kişiler bu kiralamaları öncelikli olarak yetki belgesi olan denetime açık emlak işletmeleri üzerinden yapmalılar. Eğer kendileri kiralama yoluna gidecekler ise birçok riske dikkat etmeleri gerekiyor" dedi. Her gün bu tarz şikayetlerle karşılaştıklarını aktaran Akdoğan "Dolandırıldığını anladıkları aşamada süreç çok zor. Bu kişilere ulaşılamıyor" diye konuştu.