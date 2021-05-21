Bodrum'da yazlık ev fiyatları uçtu! 2 milyona kiralık villa





ÖZEL PLAJ TALEBİ

Bodrum Yalıkavak, Türkbükü gibi lokasyonlarda euro bazında kiralamalar yapıldığı için bir aylık fiyatların ortalama 350 bin lirayı bulduğunu belirten bölgede danışmanlık ofisi sahibi Mustafa Köse, sezonluk kiralamalarda en çok talep gören bölgelerin Yalıkavak, Türkbükü ve Gündoğan olduğunu söyledi. Köse, "Müstakil evlerde özel havuz ve deniz manzarası, tatil sitelerinde ise siteye özel plaj olması en çok talep edilen özellikler oluyor. Müstakil villalarda fiyatlar üç aylık en az 100 bin TL'den başlıyor. Yalıkavak, Türkbükü gibi lokasyonlarda villanın durumu, imkânları, manzarası ve plaj kullanımına göre 3 aylık 350 bin TL'den başlayıp 2 milyon TL'ye kadar uzanabiliyor" şeklinde konuştu.

MARKALI PROJELERDE BİR GECE BİN EURO

Bodrum'da son dönemde yapılan markalı konut ve otel projelerinde de satışın yanı sıra kiralamalar başladı. Yalıkavak'ta markalı bir projede aylık rezidans ve villa kirası 40 bin lira ile 100 bin lira arasında değişiyor. Cennet Koyu'nda dört aylık kiralama yapılan bir projede 1 Temmuz-1 Kasım döneminde 2+1 villa için 60 bin 500 euro, 3+1 villa için 77 bin euro, 4+1 villa için ise 100 bin euro talep ediliyor. Farklı dönemlerde 4+1'in 4 aylık kirası 110 bin euroya kadar çıkıyor. Bodrum Turgutreis'te lüks bir otel zincirinin bünyesinde bulunan villalarda ise haziranda 2+1'de tip villada gecelik konaklama 800 euro, 4+1'de ise bin euro olarak uygulanıyor. Sezonun yoğun olduğu temmuz ve ağustosta tüm villaların dolu olduğu belirtiliyor.

