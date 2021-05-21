Bodrum'da yazlık ev fiyatları uçtu! 2 milyona kiralık villa

Pandeminin etkisiyle vatandaş, geçen yıl olduğu gibi tatil için kiralık villalara yöneldi. Aylar öncesinde dolmaya başlayan yazlık villaların fiyatları ise uçtu. Hatta öyle ki, Bodrum'da sezonluk kiralama bedeli 2 milyon TL'ye kadar çıktı. Ultra lüks villalarda günlük fiyatlar ortalama 20 bin liraya ulaşıyor. Lüks Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Bodrum'da özellikle Yalıkavak, Gündoğan, Gümüşlük, Bitez tercih ediliyor. Aylık kiralamaların ücretleri ise ortalama 25 bin liradan başlayıp 300 bin lira arasında değişiyor. Bazı villalarda ise aylık 750 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu durumda sezonluk kiralama rakamı 2 milyon TL'ye kadar ulaşıyor" dedi.
GÜNLÜK 20 BİN TL
Sabah'ta yer alan habere göre, oda sayısı, havuz, manzara, teras, bahçe gibi özelliklerin fiyatları belirlediğini belirten Kırmızıtaş, dört kişilik bir aile için fiyatların günlük ortalama 1.000 lira ila 10 bin lira arasında değiştiğini belirtti. Kırmızıtaş, "Ultra lüks villalarda ise fiyatlar günlük ortalama 20 bin liraya ulaşıyor. Uzun süreli rezervasyonda indirimler olabiliyor" diye konuştu.
HEM YERLİ HEM YABANCI
Lüks yazlık evlere sezonluk kiralamada hem yerli hem de yabancıların talep gösterdiğini belirten Kırmızıtaş, şöyle konuştu: "Ortadoğulular, Ukraynalılar, Ruslar, İngilizler ve Almanlar'ın ilgisi oldukça yüksek. Dünyaca ünlü Rus ve Ukraynalı milyarderler Bodrum'u zaten hep çok seviyor. Öte yandan Chelsea'nin sahibi Roman Abramoviç, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Katar Kraliyet Ailesi, ve Uzakdoğulu milyarder Victor Hwang'ın tatil için Bodrum'u seçmesi bu ülkelerden gelen talebi büyük ölçüde etkiledi."