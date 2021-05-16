Bilecik Bozüyük'te icradan satılık ucuza arsa

Bilecik'te bulunan Bozüyük İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 58 bin 800 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 16 Haziran 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Taşınmaz Bilecik ili Bozüyük ilçesi Yediler Mah. 560 Sokak no:10 posta adresinde arsa halinde taşınmazdır. Taşınmaz tapu kaydında Bilecik ili Bozüyük ilçesi Çarşı Mah. 754 ada 14 parselde kayıtlıdır. Tapu kaydında Çarşı mahallesi gözükse de Bozüyük Belediye Başkanlığınca yapılan mahalle ve sokak isimlendirilmesinde taşınmaz Yediler mahallesinde bulunmaktadır. Taşınmaz 1/1000 imar planında bitişik nizam 2 kata müsait konut adasında kaldığı belediyece bildirilmiştir. Taşınmazın tamamı satışa çıkartılmıştır.

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