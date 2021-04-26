Ankara'da bulunan Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Ankara Mamak'ta bulunan 113 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 170 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 7 Temmuz 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Ankara İl, Mamak İlçe, 36542 Ada, 6 Parsel, Fahri Korutürk Mah. 2. Kat, 9 Nolu Bağımsız Bölüm Konut vasıflı taşınmaz salon, 3 oda, antre, mutfak, banyo, wc, kiler ve 2 adet balkon mahallerinden oluşmaktadır. Net kullanım alanı 113,00m² (balkonlar dahil) olarak tespit edilmiştir.

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