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    • Emlak&OTO
    • 26.04.2021 11:22
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    • 26.04.2021 11:22
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    'ta bulunan 3+1 daire icradan ucuza satışa çıktı

    Uygun fiyata ev almak isteyen kişiler 'nun internet sitesinden satışa çıkarılan icradan satılık ev ilanlarına büyük ilgi gösteriyor. Son ilanlar arasında yer alan 'ta bulunan 3+1 113 metrekare büyüklüğündeki daireye ilgi büyük oldu.

    Ankara'da ucuza daire fırsatı! 170 bin TL'ye satışta

    'da bulunan Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Ankara 'ta bulunan 113 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 170 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 7 Temmuz 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Ankara İl, Mamak İlçe, 36542 Ada, 6 Parsel, Fahri Korutürk Mah. 2. Kat, 9 Nolu Bağımsız Bölüm Konut vasıflı taşınmaz salon, 3 oda, antre, mutfak, banyo, wc, kiler ve 2 adet balkon mahallerinden oluşmaktadır. Net kullanım alanı 113,00m² (balkonlar dahil) olarak tespit edilmiştir.

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    Haberler Emlak&OTO Ankara Mamak'ta bulunan 3+1 daire icradan ucuza satışa çıktı