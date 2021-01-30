İstanbul'un en bilindik ilçelerinden Fatih'te bulunan 50 metrekarelik bir daire icradan satışa çıkarıldı. Daireye 300 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, daireye ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi.



Sitede ilana ilişkin şu bilgilere yer verildi:



Bina her türlü teknik altyapı imalatının tamamlandığı, belediye ve kamu hizmetlerinin verildiği bir bölgede yer almaktadır. Çarşı, pazara, alışveriş yerlerine, sağlık tesislerine yakın konumdadır. Satışa konu bağımsız bölümün bulunduğu bina bitişik nizamda inşa edilmiş üç bloktan oluşmaktadır. Bodrum+zemin+ 4 normal kattan oluşan betonarme karkas yapıdadır. Binanın dış cephesi akrilik sıvalı, ortak kullanım alan döşemeleri dökme mozaik, duvarları ve tavanları su bazlı boyalı, bina giriş kapısı demir doğrama olup, asansör bulunmadığı tespit edilmiştir.



İcradan satılık dairenin detaylı bilgileri için tıklayın