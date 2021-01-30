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    • Emlak&OTO
    • 30.01.2021 08:28
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    • 30.01.2021 08:28
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    'un merkez ilçelerinden Fatih'te 50 m2 dan satılıktır

    'na ait internet sitesi üzerinden dan satılık ev, arsa, araç ilanlarına yenileri eklendi. Fatih'te 50 m2 icradan satılığa çıkartıldı. Dairenin muhammen bedeli 300.000 ₺ olarak belirlendi.

    İstanbul'un göbeğinde ucuza satılık daire

    'un en bilindik ilçelerinden Fatih'te bulunan 50 metrekarelik bir dan satışa çıkarıldı. Daireye 300 bin lira muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, daireye ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi.

    Sitede ilana ilişkin şu bilgilere yer verildi:

    Bina her türlü teknik altyapı imalatının tamamlandığı, belediye ve kamu hizmetlerinin verildiği bir bölgede yer almaktadır. Çarşı, pazara, alışveriş yerlerine, sağlık tesislerine yakın konumdadır. Satışa konu bağımsız bölümün bulunduğu bina bitişik nizamda inşa edilmiş üç bloktan oluşmaktadır. Bodrum+zemin+ 4 normal kattan oluşan betonarme karkas yapıdadır. Binanın dış cephesi akrilik sıvalı, ortak kullanım alan döşemeleri dökme mozaik, duvarları ve tavanları su bazlı boyalı, bina giriş kapısı demir doğrama olup, asansör bulunmadığı tespit edilmiştir.

    İcradan satılık dairenin detaylı bilgileri için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO İstanbul'un merkez ilçelerinden Fatih'te 50 m2 daire icradan satılıktır