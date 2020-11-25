Ev sahiplerinden pes dedirten yöntem! Düzenli maaş almayan kiraya çıkamayacak

Koronavirüs salgınının yayılmasını kontrol etmek için alınan önlemler, ekonomi tarafında ise pek çok sektörde iş hacminin daralmasına neden oluyor. İşini kaybetme tehlikesi yaşayanlar, geliri azalanlar; tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de ev sahiplerinin 'kiracı seçimleriyle' karşı karşıya kalıyor. Eskiden 'bekara', 'öğrenciye' ev kiralamayan ev sahiplerinin 'yeni normal'i ise çalışanlar arasında ayrım yapmak oldu. İnternet sitelerinden verilen kiralık ilanlarının pek çoğunda 'kurumsal çalışan ve memur tercih edilir' ibaresi yer alıyor. Ev sahipleri 'her an işsiz kalır' diyerek artık çalışanlar arasında da ayrım yapıyor. İlanların çoğu İstanbul'da göze çarparken, Ankara, Edirne, Bursa'da benzer ilanlar dikkat çekiyor.