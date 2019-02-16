Gayrimenkul sektörü MIPIM’de buluşacak

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM, 12-15 Mart tarihleri arasında Fransa'nın Cannes kentinde 30'uncu kez gerçekleştirilecek. Katılımcı ülke sayısının 100'e çıktığı MIPIM 2019'a 26 bini aşkın gayrimenkul profesyonelinin gelmesi bekleniyor. Fuar alanı da bu yıl 20 bin metrekareden 21 bin 500 metrekareye yükseldi. Fuarda üst üste iki yıl 'Onur Ülkesi' olan tek ülke olan Türkiye, bu yıl da MIPIM'e güçlü bir katılım gerçekleştirecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açılış konuşmasını gerçekleştireceği MIPIM'de, İstanbul Ticaret Odası yine 685 metrekarelik İstanbul Çadırı ile yer alacak. Fuarda ayrıca, Türkiye'ye özel bir oturum düzenlenecek.
- Emlak&OTO
- 16.02.2019
- Gazete
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