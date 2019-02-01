Yükselen döviz kuru ve faizle birlikte konut yatırımları cazibesini bir miktar kaybetmiş gibi görünse de uzmanlar, konut almak için en uygun zamanda olduğumuzu söylüyor. Özellikle oturmak için bir eve ihtiyacı olanların kaçırmaması gereken bir dönem içinde bulunuyoruz. Çünkü konut üreticileri, yükselen döviz kuru ve faize paralel olarak artan inşaat maliyetlerinin henüz konut fiyatlarına yansımadığını her fırsatta dile getiriyor. Üstelik bitmiş konut stoğunun geçmişte görülmediği kadar fazla olması da sektörde tam bir alıcı pazarı oluştururken, ev almak isteyenlerin seçeneklerini artırıyor. Tüm bunlara ek olarak devletin konut sektörüne ve alıcısına sağladığı teşvik ve yeni düzenlemeler, "Şimdi ev almanın tam zamanı" dedirtiyor. İşte bugünlerde ev almak için 6 neden...