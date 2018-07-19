Yabancının tercihi markalı ev

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Haziran'da markalı konut projelerinin yüzde 10'u yabancı yatırımcılara satıldı. Bu oran, son 6 aylık ortalamanın 3 puan üzerinde. Yabancı yatırımcılara satışlar Şubat ayında yüzde 6, Mart ve Nisan aylarında yüzde 8, Mayıs ayında ise yüzde 7 oranında gerçekleşmişti. Haziran'daki yüzde 10'luk oran son 15 ayın zirvesi olarak nitelendi. Yabancı yatırımcıların yüzde 42 ile 1+1 konutları tercih ettiği gözlenirken, onu yüzde 24 ile 3+1 ve 2+1 konutlar izledi. Yeni Konut Fiyat Endeksi ise Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 0.33 oranında arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.60 oranında ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre de yüzde 81.50 oranında yükseliş gerçekleştirdi ve endeks değeri 181.5'e ulaştı. Haziran ayında bir önceki aya göre, İstanbul Asya Yakası'nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0.05 oranında; İstanbul Avrupa Yakası'nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0.56 oranında arttı. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya Yakası'ndaki projeler Avrupa Yakası'na kıyasla 10 puan fazla artış gösterdi.
FİYATLAR YÜKSELİYOR
Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak şekilde hazırlanan Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi'nde Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 0.54 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.70 oranında artış gerçekleşti. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış fiyatları son 6 ayda yüzde 4.32, son 1 yılda yüzde 9.70, son 3 yılda yüzde 37.93, son 5 yılda ise yüzde 87.64 oranında arttı.
ENFLASYONUN ALTINDA
REIDIN CEO'su Kerim Alain Bertrand Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi'nin Haziran'da gösterdiği artışın aylık ve yıllık enflasyonun altında gerçekleştiğine dikkat çekti. Bu ay ilk defa, 'Konut Yatırımlarındaki Toplam Getiri' verilerini kamuoyu ile paylaştıklarını kaydeden Bertrand, "Ortalama toplam getiri aylık yüzde 0.96, yıllık yüzde 14.91 düzeyinde olmuştur" dedi.
KAMPANYA ETKİSİ
GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Mayıs'ta adet bazlı yüzde 4.5, metrekare bazlı yüzde 4.4 olan stok erime hızının Haziran'da adette yüzde 7.5, metrekarede yüzde 6.6 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bu artışta, GYODER'in, KONUTDER ve İNDER ile birlikte 15 Mayıs ile 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği kampanyanın etkili olduğunu ifade eden Yetgin, "Konut alıcısı fırsatı iyi değerlendirdi" diye konuştu.
YAVUZ KARAMAN
FİYATLAR YÜKSELİYOR
Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak şekilde hazırlanan Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi'nde Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 0.54 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.70 oranında artış gerçekleşti. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış fiyatları son 6 ayda yüzde 4.32, son 1 yılda yüzde 9.70, son 3 yılda yüzde 37.93, son 5 yılda ise yüzde 87.64 oranında arttı.
ENFLASYONUN ALTINDA
REIDIN CEO'su Kerim Alain Bertrand Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi'nin Haziran'da gösterdiği artışın aylık ve yıllık enflasyonun altında gerçekleştiğine dikkat çekti. Bu ay ilk defa, 'Konut Yatırımlarındaki Toplam Getiri' verilerini kamuoyu ile paylaştıklarını kaydeden Bertrand, "Ortalama toplam getiri aylık yüzde 0.96, yıllık yüzde 14.91 düzeyinde olmuştur" dedi.
KAMPANYA ETKİSİ
GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Mayıs'ta adet bazlı yüzde 4.5, metrekare bazlı yüzde 4.4 olan stok erime hızının Haziran'da adette yüzde 7.5, metrekarede yüzde 6.6 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bu artışta, GYODER'in, KONUTDER ve İNDER ile birlikte 15 Mayıs ile 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği kampanyanın etkili olduğunu ifade eden Yetgin, "Konut alıcısı fırsatı iyi değerlendirdi" diye konuştu.
YAVUZ KARAMAN
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