İnşaatçı yeni dönemden umutlu

Türkiye, 24 Haziran seçimleriyle yeni bir sisteme adım attı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz'da yemin ederek yeni görevine başladıktan hemen sonra yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabineye, inşaat ve gayrimenkul sektörünün çok yakından tanıdığı bir isim de dahil oldu. Son olarak Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (Emlak Konut GYO) Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı.
'BİZDEN BİRİ'
İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Murat Kurum'un inşaat sektörünün önünü açacak hamleleri çok iyi bildiğini belirterek, "İhtiyaçları kaynağından bilen birinin aramızdan çıkması, sektöre yeni ufuklar açacaktır" dedi. KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da yeni sistemin ciddi bir değişim ve reform sürecinin başlangıcı olduğunu vurguladı. Yeni kabinede ekonomiyle ilgili neredeyse tüm bakanlıkların, konularında yetkin özel sektör ve STK temsilcilerinden seçildiğini ifade eden Elmas, "Yeni sistemle birlikte bürokratik işlemler hızlanacak, karar mekanizmaları daha hızlı ve etkin işleyecek. Her alanda yeni yatırımlar hayata geçirilecek" diye konuştu.
GYODER ÜYESİ
GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin ise yeni sistemin getireceği avantajlarla ekonomik istikrarın devam edeceğini ifade ederek, "Ekonomimizin çok daha güçlü hale getirilmesi için gerçekleştirilecek yeni yapısal reformların en büyük destekçisi olacağız" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanan Murat Kurum'un GYODER Yönetim Kurulu Üyesi olduğuna da dikkat çeken Yetgin, şunları söyledi: "Bugüne kadarki bilgi birikimi ve tecrübesiyle sektörde önemli bir yere sahip olan Murat Kurum'un, ülkemizin şehir kültürünü ihya edecek atılıma imza atacağına inancımız tamdır."
YAVUZ KARAMAN
'BİZDEN BİRİ'
İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Murat Kurum'un inşaat sektörünün önünü açacak hamleleri çok iyi bildiğini belirterek, "İhtiyaçları kaynağından bilen birinin aramızdan çıkması, sektöre yeni ufuklar açacaktır" dedi. KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da yeni sistemin ciddi bir değişim ve reform sürecinin başlangıcı olduğunu vurguladı. Yeni kabinede ekonomiyle ilgili neredeyse tüm bakanlıkların, konularında yetkin özel sektör ve STK temsilcilerinden seçildiğini ifade eden Elmas, "Yeni sistemle birlikte bürokratik işlemler hızlanacak, karar mekanizmaları daha hızlı ve etkin işleyecek. Her alanda yeni yatırımlar hayata geçirilecek" diye konuştu.
GYODER ÜYESİ
GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin ise yeni sistemin getireceği avantajlarla ekonomik istikrarın devam edeceğini ifade ederek, "Ekonomimizin çok daha güçlü hale getirilmesi için gerçekleştirilecek yeni yapısal reformların en büyük destekçisi olacağız" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanan Murat Kurum'un GYODER Yönetim Kurulu Üyesi olduğuna da dikkat çeken Yetgin, şunları söyledi: "Bugüne kadarki bilgi birikimi ve tecrübesiyle sektörde önemli bir yere sahip olan Murat Kurum'un, ülkemizin şehir kültürünü ihya edecek atılıma imza atacağına inancımız tamdır."
YAVUZ KARAMAN
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