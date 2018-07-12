Yol Durumu
  1. Antalya'da yaşam dönüşüyor
  2. Gayrimenkul sektörüne satış çözümleri getirecek

İnşaatçı den umutlu

yeni bir sisteme geçerken, yetki alanı yeniden tanımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın dümenine getirildi. e umutla giren inşaatçılar, sektörün içinden bir ismin bakan olmasından memnun...

İnşaatçı yeni dönemden umutlu
Türkiye, 24 Haziran seçimleriyle yeni bir sisteme adım attı. Cumhuriyeti'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz'da yemin ederek yeni görevine başladıktan hemen sonra yi açıkladı. Yeni kabineye, inşaat ve gayrimenkul sektörünün çok yakından tanıdığı bir isim de dahil oldu. Son olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (Emlak Konut GYO) Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı.

'BİZDEN BİRİ'
İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, 'un inşaat sektörünün önünü açacak hamleleri çok iyi bildiğini belirterek, "İhtiyaçları kaynağından bilen birinin aramızdan çıkması, sektöre yeni ufuklar açacaktır" dedi. KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da in ciddi bir değişim ve reform sürecinin başlangıcı olduğunu vurguladı. Yeni kabinede ekonomiyle ilgili neredeyse tüm bakanlıkların, konularında yetkin özel sektör ve STK temsilcilerinden seçildiğini ifade eden Elmas, "Yeni sistemle birlikte bürokratik işlemler hızlanacak, karar mekanizmaları daha hızlı ve etkin işleyecek. Her alanda yeni yatırımlar hayata geçirilecek" diye konuştu.

GYODER ÜYESİ
GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin ise yeni sistemin getireceği avantajlarla ekonomik istikrarın devam edeceğini ifade ederek, "Ekonomimizin çok daha güçlü hale getirilmesi için gerçekleştirilecek yeni yapısal reformların en büyük destekçisi olacağız" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanan Murat Kurum'un GYODER Yönetim Kurulu Üyesi olduğuna da dikkat çeken Yetgin, şunları söyledi: "Bugüne kadarki bilgi birikimi ve tecrübesiyle sektörde önemli bir yere sahip olan Murat Kurum'un, ülkemizin şehir kültürünü ihya edecek atılıma imza atacağına inancımız tamdır."


YAVUZ KARAMAN
Etiketler: , , , , , , ,
  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Emlak&OTO Haberleri Tüm emlak&oto haberleri
Tüm Emlak&OTO Haberleri
FOTO GALERİ