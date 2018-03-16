Maslak 1453’te son fırsat

Suudi Arabistan merkezli Emma, Ağaoğlu Maslak 1453’ten 2013’te topraktan satın aldığı B3 bloktaki daireleri metrekaresi ortalama 9 bin 700 liradan satışa çıkardı. Ağaoğlu’nun konut satışlarını tamamladığı sitede, ikinci el metrekare fiyatları 12 bin lira düzeyinde bulunuyor
2013'teİstanbul'daki Ağaoğlu Maslak 1453 projesine yaptığı yatırımla Türkiye gayrimenkul pazarına giren Suudi Arabistan merkezli uluslararası yatırım şirketi Emma, topraktan aldığı rezidans bloğunu satışa sundu. Toplam 322konuttan oluşan Maslak 1453 B3 bloğunda, büyüklükleri 57 ile 289 metrekare arasında değişen daire seçenekleri yer alıyor. Metrekaresi ortalama 9 bin 700 liradan satışa sunulan daireler için yüzde 0.98 faiz oranıyla 120 aya kadar kredi imkanı sunuluyor. Ayrıca peşin ve kredili alımlarda yüzde 15 indirim uygulanıyor. Emma Uluslararası Yatırımlar CEO'su Maad Ehsan Abduljawad, içinde bulunduğumuz dönemin Maslak 1453 B3 bloğu satışa sunmak için iyi bir zaman olduğunu belirterek, "Bu projenin satışı ile Türkiye'de gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlarımız için fon oluşturmayı planlıyoruz" dedi. Türkiye'de Maslak 1453'ten başka yatırımları olduğunun da altını çizen Abduljawa, "Yatırım yaptığımız bloklardan biri de şu an içinde bulunduğumuz SomersetMaslak İstanbul'dur. Bu blokta 165 rezidans dairesi mevcut. Burada özellikle iş insanlarına ve ailelere yönelik stüdyo dairelerden, dört yatak odalı dairelere kadar birçok seçeneğimiz var" diye konuştu.
'15 BİN OLMASI LAZIM' Ağaoğlu Şirketler Grubu Genel Müdür Yardımcısı Okay Dikmen de, B3 bloğun, Maslak 1453'ün en özel binası olduğunu, şerefiyesi nedeniyle bu bloktaki metrekare fiyatlarının 15 bin lira düzeyinde olması gerektiğini söyledi. Ağaoğlu'nun projedeki satışlarını tamamladığını anlatan Dikmen, sitede ikinci el metrekare fiyatlarının ise 12 binlira seviyesinde bulunduğunu kaydetti. Bu nedenle Maslak 1453'ün yatırımcısına çok kâr ettirebilecek bir proje olduğunu belirten Dikmen, "Bu bölgenin şu andaki fiyatlar üzerinden yaklaşık yüzde 30-40 civarındaprim yapmasını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.
Suudi Arabistan merkezli Abduljawad Holding'e bağlı Emma, 4 bin 681 konut ve 533 ticari alanla Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun en büyük projesi olan Ağaoğlu Maslak 1453'ün iki kulesini 2013'te 200 bin dolara almıştı.
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