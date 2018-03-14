Türkiye’deki yatırım fırsatlarını MIPIM ’de anlattı

Dünyanın sayılı gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olarak gösterilen Emlak Konut GYO, MIPIM 2018'de projelerini tanıttı. Fuarda uluslararası yatırımcılarla bir araya gelen şirket, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattı. EmlakKonut GYO Yönetim KuruluBaşkanı Ertan Yetim, MIPIM'in dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarlarından biri olduğunu belirterek, "Bu organizasyona katılmak şirketlerimiz için sadece iç piyasaya değil, uluslararası piyasaya da seslenme ve tanıtım fırsatı doğurdu. Bu, bizler açısından hem önemli bir açılım hem de ülkemizi doğru temsil etmek için bir vesile olmaktadır" dedi. Türkiye'de yabancı yatırımcılar için birçok düzenlemenin ardı ardına hayata geçtiğini kaydeden Ertan Yetim, şunları söyledi: "1 milyondolarlık mülk satın alanlara oturma izni tanıyan bir düzenleme yapıldı. KDV ile ilgili yapılan yeni düzenlemeyle yabacılar, satın aldıkları ilk gayrimenkulde yüzde18'e kadar KDV'den muaf tutuldu. 2017'de yabancılara konut satışı bir önceki yıla göre yüzde 22 artış gösterdi. 2012 - 2017 yılları arasında yabancılara gayrimenkul satışından 22.7 milyar dolar döviz girişi sağlandı."
6 BİN EVLİK MAHALLE Fuarda özellikle Emlak Konut'un İstanbulKüçükçekmece'de hayata geçirdiği Bizim Mahalle projesinin yoğun ilgi gördüğünü anlatan Yetim, "1 milyonmetrekarelik bir alanda kurulan ve yaklaşık 6 bin konut ve ticariüniteyi barındıran projemiz; caddeleri, meydanları, ata sporları merkezleri, resmi kurumları ve yatay mimari konseptine uygun olarak hazırlanan evleriyle İstanbul'un ayrıcalıklı yaşam alanı olarak yabancı yatırımcının ilgisini çekti" dedi.
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