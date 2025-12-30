Hesaplı emeklilik için yarın son gün: 1 Ocak'ta yüzde 70'a varan fark olacak...

Erken emeklilik yolunu açan hizmet borçlanması ve ihyaya yeni yıl zammı geliyor. Daha az ödemeyle prim kazanmak isteyenlerin bu nedenle elini çabuk tutması önem taşıyor. Artışlardan etkilenmemek için en geç yarın başvurunun tamamlanması gerekiyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, bu yıl sonuna kadar başvurulursa, mevcut brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında hesaplanıyor. Bu da halen 8 bin 321 lira 76 kuruş yapıyor.

Türk lirası (AA) 1 Ocak 2026'dan itibaren başvuranlar için ise bu hesap değişecek. Doğum borçlanmasında her bir aylık borçlanma için yeni asgari ücretin yüzde 32 oranında ödeme yapmak gerekecek. Buna göre, 1 aylık en düşük borçlanma tutarı yüzde 27 artışla 10 bin 569 lira 60 kuruşa çıkacak. 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması da 199 bin 722 liradan 253 bin 670 liraya ulaşacak. Bu yıl bitmeden başvuru yapan, 1 aylık borçlanmada 2 bin 248, 2 yıllıkta 53 bin 948 lira avantajlı çıkacak.