PODCAST CANLI YAYIN

BES’te devlet katkısı alarmı: Yıl sonu gelmeden üst sınırı almayı unutmayın...

BES’te devlet katkısının üst sınırını almak isteyenler için süer daraldı. Bu ay sonuna kadar ödeme yapanlar, yatırdıkları tutarın % 30’u kadar ve en fazla 93 bin 619 lira katkı alacak

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
BES’te devlet katkısı alarmı: Yıl sonu gelmeden üst sınırı almayı unutmayın...

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) bu yılki devlet katkısından maksimum tutarda yararlanmak için sayılı gün kaldı. Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yılın yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 30'unu geçemiyor. Buna göre, bu yıl 93 bin 619 lira 80 kuruşa varan devlet katkısı alınabiliyor.

DEVLETTEN ÖDEME
Katkı payını yıl sonuna kadar toplu ödemeyle 312 bin 66 liraya tamamlayanlar maksimum devlet katkısı olan 93 bin 619 lira 80 kuruş alabiliyor.

Bu tutara ulaşamayanlar da birikimlerinin bir kısmını BES'e kaydırarak alacağı devlet katkısını artırabiliyor. Yani bu ay sonuna kadar ödeme yapanlar, yatırdıkları tutarın yüzde 30'u oranında ve en fazla 93 bin 619 lira devlet katkısı alabilecek.

KARTA DİKKAT!
Ödemelerde nakit tercih edenler katkı payını sorunsuz alabiliyor. Ancak yıl sonuna yaklaşılması nedeniyle kredi kartıyla yapılan ödemelerde, valör süresi yüzünden tutarın sisteme geç düşmesi riski bulunuyor. Bu durumda katkı tehlikeye düşebiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TAKVİM yine çok konuşuldu! Hakkın ve haklının yanındaki duruşuyla 2025'e damga vuran o manşetler...
Trump’tan Başkan Erdoğan mesajı: Türkiye Gazze’de harika bir iş çıkardı | İsrail'in F-35 kabusu
D&R E-TİCARET
Hesaplı emeklilik için yarın son gün: 1 Ocak'ta yüzde 79'u bulan fark olacak...
Futbolda bahis soruşturması! Erden Timur dahil 19 kişi tutuklandı: İşte o isimler...
CHP'li Kuşadası Belediyesi işçilere Noel Baba kostümü giydirdi!
İdefix
Uyuşturucu soruşturması moda dünyasına sıçradı! 2 ünlü isim gözlatına alındı
Başkan Erdoğan'dan Yalova şehitlerine taziye! "DEAŞ'la tavizsiz mücadele" mesajı: Sınır içinde ve ötesinde devam edecek
İspanya'ya 30 adet HÜRJET! Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün sözleşmeyi duyurdu
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud 30 Aralık’ta Türkiye’ye geliyor
Ukrayna Putin'in konutuna mı saldırdı? Rusya "karşılık vereceğiz" dedi Zelenskiy iddiaları reddetti
Tekdağ merkezli narko skandallar zinciri! Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 3 memur şehit düştü | 5 şüpheli gözaltında
Galatasaray Fenerbahçe'nin eski futbolcusuna talip! Transferde dev çalım
Kassam Tugayları Ebu Ubeyde’nin şehadetini resmen ilan etti
Fenerbahçe'de 7 ayrılık! İşte yeni takımları
Özel "CHP'de baş benim" mesajı verdi! İmamoğlu'nu yine Silivri'ye gömdü: Mansur Yavaş'ı öne atmasının altındaki plan ne?
Şehit polis Külünk'ün acı haberi Düzce'deki ailesine verildi!
SDG kaçtığı masanın altında kalacak! Elebaşı Abdi'nin Şam ziyareti ertelendi | Fırat'ın doğusuna entegrasyon yoksa operasyon var