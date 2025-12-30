BES’te devlet katkısı alarmı: Yıl sonu gelmeden üst sınırı almayı unutmayın...

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) bu yılki devlet katkısından maksimum tutarda yararlanmak için sayılı gün kaldı. Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yılın yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 30'unu geçemiyor. Buna göre, bu yıl 93 bin 619 lira 80 kuruşa varan devlet katkısı alınabiliyor.

DEVLETTEN ÖDEME

Katkı payını yıl sonuna kadar toplu ödemeyle 312 bin 66 liraya tamamlayanlar maksimum devlet katkısı olan 93 bin 619 lira 80 kuruş alabiliyor.



Bu tutara ulaşamayanlar da birikimlerinin bir kısmını BES'e kaydırarak alacağı devlet katkısını artırabiliyor. Yani bu ay sonuna kadar ödeme yapanlar, yatırdıkları tutarın yüzde 30'u oranında ve en fazla 93 bin 619 lira devlet katkısı alabilecek.

KARTA DİKKAT!

Ödemelerde nakit tercih edenler katkı payını sorunsuz alabiliyor. Ancak yıl sonuna yaklaşılması nedeniyle kredi kartıyla yapılan ödemelerde, valör süresi yüzünden tutarın sisteme geç düşmesi riski bulunuyor. Bu durumda katkı tehlikeye düşebiliyor.