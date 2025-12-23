Faruk Erdem A Haber'de 2026 yılı asgari ücretini değerlendirdi

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret belli oldu. Buna göre net asgari ücret 28 bin 75 lira, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında rakamların arka planını ve belirleme sürecini tüm detaylarıyla anlattı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdem, asgari ücretin bir "geçim ücreti" olarak algılanmasının yanlış olduğunu belirterek, "Bu en az verilecek ücret, "bunun üzerinde maaş verin" diye belirlenen bir ücret. O yüzden böyle algılarsak doğru olur." dedi.