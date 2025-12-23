PODCAST CANLI YAYIN
Faruk Erdem A Haber'de 2026 yılı asgari ücretini değerlendirdi

Faruk Erdem A Haber'de 2026 yılı asgari ücretini değerlendirdi

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret belli oldu. Buna göre net asgari ücret 28 bin 75 lira, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında rakamların arka planını ve belirleme sürecini tüm detaylarıyla anlattı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdem, asgari ücretin bir "geçim ücreti" olarak algılanmasının yanlış olduğunu belirterek, "Bu en az verilecek ücret, "bunun üzerinde maaş verin" diye belirlenen bir ücret. O yüzden böyle algılarsak doğru olur." dedi.

Bunlar da Var

Manisa'da feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil refüje ve bariyerlere çarptı! 1 ölü 1 yaralı
Manisa'da feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil refüje ve bariyerlere çarptı! 1 ölü 1 yaralı
Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 binaya sıçradı: 4 yaralı
Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 binaya sıçradı: 4 yaralı
Trabzon'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 8 yaralı
Trabzon'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 8 yaralı
Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı
Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle