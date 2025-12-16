Koordinatörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü, Dünya Bankası destekli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında özel sektörün bu alanlara yönelik ürün veya süreç geliştirme faaliyetleri TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından destekleniyor. Bu amaçla başlatılan "Sanayide Yeşil Dönüşüm Programı"nın 3'üncü dönem çağrısı açıldı. Çağrıyla firmaların yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik AR-GE çalışmalarıyla elde ettiği prototiplerin ticarileşme öncesi aaliyetleri desteklenecek. Projeler kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin yeşil dönüşüme sağlayacağı katkıda düşük karbon emisyonu, verimlilik, elektrik, su tasarrufu, geri dönüşüm gibi konular önceliklendirilecek.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Söz konusu çalışmaların daha önce TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenmiş AR-GE projelerinin devamı niteliğinde olması gerekecek. KOSGEB, diğer ulusal ya da uluslararası fonla ve firmaların öz kaynaklarıyla yürüttüğü ve henüz ticarileşmemiş AR-GE çalışmaları da çağrı kapsamında değerlendirilecek. KOBİ ve büyük ölçekli kuruluşların çağrıya başvurularına izin verilirken, ortaklı başvuru da olabilecek. Çağrıya Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilecek. Dünya Bankası'nın kısıtlı listesinde yer alan konularda faaliyet gösteren firmalar ve proje konuları çağrı kapsamı dışında tutuldu.

SON TARİH 26 OCAK

Proje bütçesinin üst sınırı mikro/küçük ölçekli kuruluşlarda 11 milyon lira, orta ölçeklilerde 17 milyon lira ve büyük ölçeklilerde 32 milyon lira olacak. Proje süresi en fazla 24 ay olurken, destek süresi uzatılsa dahi bu süre aşılamayacak. Personel, seyahat, danışmanlık, hizmet alımları, alet-teçhizat, yazılım ve malzeme desteklenen giderler arasında yer alacak. Çağrı başvurularında kuruluş bazlı ön kayıt için son başvuru 26 Ocak 2026 tarihine kadar yapılabilecek. Çağrı kapanış tarihi 30 Ocak 2026 olacak.

BİR KISMI HİBE OLACAK

Sermaye şirketlerine en fazla yüzde 50'si geri ödenmek üzere faizsiz geri ödemeli destek sağlanacak. Destek oranı sırasıyla büyük ölçekli şirketler için yüzde 70, KOBİ'ler için yüzde 80, deprem bölgesindeki KOBİ'ler için yüzde 90 olarak belirlendi. Geri ödenecek desteğin bir kısmı hibe desteğine dönüştürülebilecek. Kullanılacak desteğin geri ödemesi proje bittikten 1 yıl sonra başlayacak. Bu çağrıda, geçmiş çağrılardan farklı olarak, geri ödenebilir finansman değerinin yüzde 50'si oranında talep edilen referans mektubu ve teminat mektubu tutarları yüzde 100'e çıkarıldı.