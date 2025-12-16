PODCAST CANLI YAYIN

Yasa dışı bahis reklamına darbe! 15 yüksek takipçili hesaba erişim engeli getirildi

Hesap sahiplerinin sosyal medyada lüks arabalarla çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı görüldü. Bu kişiler vatandaşları yasa dışı kumar sitelerine yönlendirerek binlerce ailenin mağduriyetine sebep oluyor.

Yasa dışı bahis ve kumarla etkin şekilde mücadele sürerken, bu kez vatandaşları yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli kararı alındı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 11 Aralık tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda yasa dışı bahis ve kumar reklamlarını ana gündem maddelerinden biri olarak ele aldı.

Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına karşı mücadelenin sürdürüldüğüne işaret edilirken, şöyle devam edildi: "Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırılmıştır."


MALİYETİ 40 MİLYAR $

Yeşilay'a göre kumarın ülke ekonomisine maliyeti 40 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda yasa dışı kumar ile mücadele kapsamında bir eylem planı hazırlanıyor. Konunun güvenlik boyutunda ise Emniyet ve istihbarat birimlerinin yanı sıra yargı ve MASAK Başkanlığı da titizlikle çalışıyor.

