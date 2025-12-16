TÜİK kasım verilerini açıkladı! Türkiye'de son bir ayda kaç konut satıldı?

Konut (AA)

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI AZALDI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azalarak, 21 bin 499 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı, yüzde 15,2 oldu.

Ocak-kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,5 artarak, 207 bin 519'a yükseldi.

Kasım ayındaki ipotekli satışların 5 bin 483'ü, ocak-kasım dönemindeki 49 bin 973'ü, ilk el satışları olarak belirlendi.

DİĞER KONUT SATIŞLARI DA KASIMDA AZALDI

Türkiye genelinde diğer konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 azalarak, 119 bin 601 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı, yüzde 84,8 olarak hesaplandı.

Ocak-kasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artışla, 1 milyon 226 bin 614 olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde ilk el konut satış sayısı, kasımda yıllık bazda yüzde 5,4 azalarak, 46 bin 589'a geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı, yüzde 33 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları, ocak-kasımda geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 8,9 artışla 444 bin 96 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 azalış göstererek, 94 bin 511 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı, yüzde 67 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları, ocak-kasımda geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 15,4 artışla 990 bin 37 olarak kaydedildi.