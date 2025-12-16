Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nde (IADI) 3 yıl süreyle görev yapacak. IADI'nin kurucu üyeleri arasında yer alan TMSF, genel kurulda yapılan oylama sonucunda IADI'nin en üst düzeyde karar merci olan İcra Kurulu'na seçilirken, bu yılki seçimlerde Türkiye'nin yanı sıra ABD, Kanada, Fransa, Polonya ve Brezilya gibi mevduat sigortacılığı alanında önde gelen ülkeler de IADI İcra Kurulu'nda yer almaya hak kazandı.

