Tarımda kadın girişimcilere destek: Kırsal kalkınma hızlanacak!

Kagider ve Migros iş birliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı', İstanbul'da gerçekleştirildi. Yoğun bir eğitim programının uygulandığı iki günlük kampa 26 şehirden 36 kadın girişimci katıldı. Kampı başarı ile tamamlayan katılımcılar arasından seçilecek 15 kadın girişimci bir sonraki aşamada mentor desteği alacak. Migros, kampa katılan ve kalite standartlarına uygun üretim yapan tüm girişimcilere ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarında satış imkânı sunacak.

YERELDEN ULUSALA

Kagider Başkanı Esra Bezircioğlu, "Kadınların tarımda güçlenmesi; yalnızca üretimin artması değil, aynı zamanda kırsal kalkınmanın hızlanması, istihdamın genişlemesi ve yerel ekonomilerin sürdürülebilir hale gelmesi anlamına geliyor" dedi. Migros Grubu Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur da "KAGİDER iş birliği ile girişimcilere üretim, kalite süreçleri, finansal okuryazarlık, markalaşma ve dijital tarım teknolojileri gibi farklı birçok alanda eğitim ve danışmanlık desteği sağlıyoruz. Bu desteklerle girişimcilerimizin yerelden ulusala yayılan projeler geliştirdiğini görmekten mutluyuz" diye konuştu.

Kadın girişimcilere KAGİDER ve Migros iş birliğiyle yürütülen program ile eğitim ve danışmanlık desteği sağlanıyor.