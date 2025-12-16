Engelli ve yaşlı yakınına bakan memurlara ek zam geliyor!

Devlet ihtiyacı olan vatandaşların yardımına sosyal destek programlarıyla yetişiyor. Bu desteklerden bazılarının tutarları memur maaşlarına endeksli. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar pek çok kesime yönelik desteklere yansıyor. Ocak'ta enflasyon tahminlerine göre memur maaşlarındaki artış yüzde 18.7- 18.84 seviyesinde bekleniyor. Buna göre sosyal destek ödemeleri şöyle değişecek:

65 YAŞ AYLIĞI

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara aylık 5 bin 390 lira ödeme yapılırken; bu tutarın 6 bin 398-6 bin 406 lira seviyesine çıkması bekleniyor. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Burada gelir sınırı da Ocak ayında yeni asgari ücretle birlikte artacak.

EVDE BAKIM AYLIĞI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 11 bin 702 lira tutarındaki evde bakım desteği de 13 bin 890- 13 bin 907 lira seviyesine çıkacak.

ENGELLİ AYLIĞI

Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 4 bin 303 liradan 5 bin 107-5 bin 114 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 6 bin 454 liradan 7 bin 661-7 bin 670 liraya ulaşacak.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI

18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 4 bin 303 lira ödenirken, bu tutar da 5 bin 107-5 bin 114 lirayı bulacak.

HASTALARA NAKDİ YARDIM

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 11 bin 702 lira tutarındaki yardım da 13 bin 890-13 bin 907 lira seviyesine yükselecek.

AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ

Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak. Okul öncesi için ödeme 5 bin 559 liradan 6 bin 598-6 bin 606, ilköğretimde okuyan çocuk için 8 bin 338 liradan 9 bin 897-9 bin 909, ortaöğretimde okuyan çocuk için 8 bin 894 liradan 10 bin 557-10 bin 569, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 10 bin 5 liradan 11 bin 876-11 bin 890 liraya ulaşacak.



ÇOCUK DESTEĞİ HESAPTA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayına ilişkin 1 milyar 473 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını söyledi. Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için sosyal ve ekonomik destekte bulunduklarını belirten Göktaş, bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini vurguladı.