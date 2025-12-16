Deprem konutlarında tarihi seferberlik! Muhalefetten hükümete teşekkür geldi

Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye yüzyılın afetini yaşadı. 7.6 ve 7.7 şiddetindeki iki deprem, 11 ilimizi yıktı. Depremin ilk günlerinde hızla harekete geçen Bakanlık, yeni yuvaların yapımı için çalışmalara başladı. Depremin 15. gününde ilk temeller atıldı, 45. gününde ilk anahtarlar teslim edildi.

TARİHİ SEFERBERLİK

Toplam 200 bin kişilik personel ordusuyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Eylül 2024'te teslim edilen konut sayısı 100 bine ulaştı. Final yılı olarak ilan edilen 2025'te tarihi seferberlik daha güçlü şekilde meyvelerini vermeye başladı. Ocak 2025 itibarıyla bölge genelinde planlanan tüm konutların ihale süreçleri tamamlandı. Yalnızca 2025'te tamamlanan konut sayısı 250 bini aştı. En çok konut ise Hatay'da yapıldı. 27 Aralık itibarıyla deprem bölgesi genelinde 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri ve 62 bin 817'si köy evi olmak üzere 453 bin bağımsız bölüm teslim edilecek. En çok konut ise Hatay'a kazandırılacak. Bu tarihte kentte tamamlanmış yapı sayısı 153 bin 248'e ulaşacak.



MUHALEFETTEN GERİ ADIM

Milyonlarca vatandaşı hızla yeni yuvasına kavuşturan hükümete muhalefetten, teşekkür mesajları geldi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Bakan Murat Kurum'a hitaben "Sizi kutluyorum. Deprem konutlarını bu kadar kısa sürede bu kadar büyük miktarda yapılmış olmasını ben bir başarı hikayesi olarak görüyorum" dedi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da aynı toplantıda Kurum'a teşekkür etti.

Haber: Murathan Yıldırım