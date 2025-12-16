Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye’nin en büyük veri merkezi kuruluyor

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat tarafından kurulacak Gölbaşı Veri Merkezi'nin inşaat çalışmalarını 2026'da tamamlamayı amaçladıklarını belirterek, "2027'de hizmete almayı hedefliyoruz" diye konuştu. 28 bin 500 metrekarelik alanıyla projenin Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacağını aktaran Uraloğlu, bu merkezle, kritik bilgileri barındıran kurumların iş sürekliliğini sağlayabilmesi için tüm veri ve bulut hizmetlerine yönelik ihtiyacı yerli yazılımla karşılayacaklarına işaret etti. Uraloğlu, "Türksat'ın veri merkezinin kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda 8 katın üzerinde artırılacak. En büyük kurum ve kuruluşların olağanüstü durumlarda dahi kesintisiz hizmet almasını sağlayacak merkezle, e-Devlet projeleri kapsamındaki hizmetlerde kesinti yaşanmasının önüne geçilecek" dedi.

