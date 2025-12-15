Volkswagen Almanya’da ilk kez fabrika kapatıyor

Volkswagen fabrikasına kilit vuruyor, AA

200 BİNDEN AZ ARAÇ ÜRETİLDİ

2002 yılında üretime başlayan Dresden fabrikasında bugüne kadar 200 binden az araç üretildi. Volkswagen, tesisi kuruluş döneminde markanın teknolojik ve tasarımsal gücünü yansıtan bir "amiral gemisi" olarak konumlandırmıştı. Fabrikada ilk olarak Phaeton, daha sonra ise ID.3 modeli üretildi. Ancak bu modeller, markanın küresel başarısına beklenen katkıyı sağlayamadı.

Dresden tesisinin kapatılması, Volkswagen'in Çin kaynaklı yoğun rekabet, ABD gümrük vergileri, Almanya'daki yüksek enerji maliyetleri, bürokratik engeller ve geniş çalışan haklarının oluşturduğu mali baskı ortamında ayakta kalabilmek için attığı sınırlı ancak sembolik bir adım olarak değerlendiriliyor.