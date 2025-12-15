Palandöken’de sezon açıldı! Yapay karla pistler kayakçılara hazır

Kış turizminin gözde mekanlarından Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Yeterli miktarda yağışın düşmediği Palandöken, geçen yıldan depolanan ve suni sistemle üretilen karla sezona başladı. En erken sezonun açıldığı kayak merkezi olan Palandöken, yerli ve yabancı misafirlerini ağırladı.



Kar kalınlığının 41 santimetre olduğu Palandöken'de 200 bin metreküp kar serilen 2 pist, kayağa hazır hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 A.Ş.'nin yoğun çalışmaları sonucu hazırlanan 2 bin 100 metre rakımdaki acemi pisti kızak severlerin tercihi olurken, kayakçılar ise 2 bin 450 rakımdaki pisti seçti.