Otomotiv ihracatta tarih yazdı! 11 ayda rekor kırıldı

Otomotiv sektörü, bu yıl ilk 11 ayda gerçekleştirdiği 37 milyar 764 milyon dolarlık dış satımla 2024'te kırdığı 37 milyar 211 milyon dolarlık ihracat rekorunu aştı. Binek otomobil ihracatı 11 ayda, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 5.7'lik yükselişle 11 milyar 692 milyon dolara ulaştı. En yüksek dış satımını 12 milyar 383 milyon dolarla 2018 yılında gerçekleştiren binek otomobil sektörünün bu ay 691 milyon dolardan fazla ihracat yapması halinde rekor kırması öngörülüyor.

