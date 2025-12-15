Esenboğa metrosunda ilk kazma vuruldu!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YHT Gar- Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın yapım çalışmalarına 2026'da başlamayı hedeflediklerini söyledi. Esenboğa Havalimanı'na ulaşacak metro projesi kapsamında artan ulaşım ihtiyaçları ve yolcu talepleri doğrultusunda önemli güncellemeler yaptıklarını belirten Uraloğlu, "İlk etapta Kuyubaşı İstasyonu'ndan aktarma yapılarak planlanan hat artık YHT Gar'dan başlayacak şekilde yeniden kurgulandı. Yeni güzergah, önemli ulaşım ve yerleşim merkezlerini kapsayacak şekilde Esenboğa Havalimanı'na kadar uzanacak" dedi.

