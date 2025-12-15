Doğum izni 24 haftaya çıkıyor! Bakan Göktaş’tan Meclis mesajı

PODCAST CANLI YAYIN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izninin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin, “16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuyu geçtiğimiz hafta (AK Parti) Grubumuz ile de istişare ettik. İnşallah yakın zamanda da Meclis’e gelmesini ümit ediyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izninin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin, "16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuyu geçtiğimiz hafta (AK Parti) Grubumuz ile de istişare ettik. İnşallah yakın zamanda da Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz" dedi. Bakanlığının 2026 Yılı Bütçe Teklifi'nin görüşmeleri için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, doğum izniyle ilgili yasal düzenlemeyle ilgili takvimin sorulması üzerine, 2026 yılının başında Meclis'e gelmesini ümit ettiklerini dile getirdi.


3 BİN PERSONEL ALINACAK

Bakanlığa yeni personel alımıyla ilgili soruya Bakan Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak ve daha fazla kitleye ulaştırmak amacıyla 3 bin yeni personel alımımız olacak" yanıtını verdi.

