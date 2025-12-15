PODCAST CANLI YAYIN

500 bin sosyal konutta başvuru için sona gelindi! Yüzyılın Konut Projesi’nde kritik tarihlere dikkat edin

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konut projesine başvurular e-Devlet’ten 18, bankalar üzerinden 19 Aralık’ta sona erecek. İlk kura 29 Aralık’ta çekilecek.

500 bin sosyal konutta başvuru için sona gelindi! Yüzyılın Konut Projesi’nde kritik tarihlere dikkat edin

Cumhuriyer tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için 10 Kasım'da başlayan başvuru sürecinde sona yaklaşıldı. Dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden ise 19 Aralık'ta sona erecek. Başvuru sürecinin bitmesinin ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar ise 29 Aralık'ta başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek.

ŞARTLARA DİKKAT!
Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak. 18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için en fazla 127 bin lira olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru sahiplerinin (eşi ve çocukları dahil), tapuda kayıtlı bağımsız konutu ve/veya (şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri hariç) TOKİ ile sözleşmesi bulunmaması gerekiyor. Hisseli ev tapularında ise gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon lirayı geçmeyen vatandaşlar başvuru yapabilecek.

