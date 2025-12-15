2025’te emekli olan kazanıyor! Maaş ve tazminatta kritik fark ortaya çıktı

Emekli olmayı düşünen çalışanlar dikkat! 2025'te mi 2026'da mı emekli olmak daha avantajlı? 2025 yılında emeklilik dilekçesini veren ne kadar fazla emekli maaşı alacak? Maaş farkı ne kadar olacak? Hesaplı emeklilik için hangi tarihlerde dilekçe verilmeli? İşte kazançlı emeklilik için yapılacaklara ilişkin tüm detaylar:



2024 yılında ne kadar emekli maaşı farkı gerçekleşti?

Dilekçeyi 2024'te verenlerin emekli aylığında 2025'te verenlere göre yüzde 30 civarında daha fazla oldu. Fark, aylığı düşük olanlarda yüzde 29, yüksek olanlarda yüzde 32 oranında gerçekleşti.



2025 ile 2026 arasında yüzde kaç fark oluşacak?

OVP'de büyüme tahmini yüzde 3.3 olarak yapıldı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyonu tahminini yüzde 31-33 aralığında revize etti. Gerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yüzde 31 açıklaması, gerekse Merkez Bankası anketinde yüzde 31.17'lik oranının çıkması enflasyonun bu eksende şekilleneceğini ortaya koydu. 31 Aralık 2025'e kadar dilekçe verenler yüzde 35 civarında emekli aylığı zamlarından faydalanacak. 1 Ocak 2026'dan sonra dilekçe verenler ise bu zamdan faydalanamayacak. Yıllık enflasyon yüzde 31, GSYH yüzde 3.3 çıkarsa yaklaşık yüzde 32 oranındaki güncelleme katsayısı uygulanacak. Enflasyonun iki puan daha yükselmesi halinde ise güncelleme katsayısı yüzde 34'e kadar çıkacak. Böylece dilekçesini 2025 sonu ile 2026 yılı içinde verenler arasında fark yüzde 3'ün üzerinde olacak ancak yüzde 4'e ulaşamayacak. Böylece 2025'te emekli olanlar, 2026'ya göre yaklaşık yüzde 3-4 arası bir avantaj elde edebilecek.



Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?

Özel sektörde çalışanlar 31 Aralık'a kadar emeklilik dilekçelerini SGK'ya vermeleri halinde 2025 yılı emeklisi sayılacak. İşlemleri Ocak 2026'da tamamlanarak 31 Aralık 2025 tarihi üzerinden emeklilik maaşları hesaplarına yatırılacak. Kamu işçileri için de iki ayrı durum söz konusu. Her ayın 1'inde maaşlarını alan kamu işçileri 31 Aralık 2025'e kadar emeklilik dilekçelerini vermek zorunda. Ayın 15'in maaş alan kamu işçilerinin ise 14 Ocak 2026'ya kadar emeklilik dilekçelerini verme imkânları bulunuyor. Bu tarihe kadar dilekçe verenler 2025 yılı emeklisi sayılacak.



Kaç kişiyi ilgilendiriyor?

2025-2026 yılı emekli maaşları farkı verilere göre EYT'den emekli olacaklar da dahil yaklaşık 500 bine yakın emekli adayını ilgilendiriyor. Memurlar ise bu maaş farkından etkilenmiyor.



TAZMİNAT TAVANI OCAK'TA ARTACAK

Dilekçe tarihine karar verirken, kıdem tazminatı gibi birden çok etken bulunuyor. 53 bin 919 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanının, Ocak ayında 64 bin ile 65 bin lira arasına çıkacağı hesaplanıyor. Bir örnekle açıklamak gerekirse, 10 yıl çalışan bir işçinin alabileceği en yüksek tazminat 2025 yılında emekli olursa 539 bin 200, 2026 yılında emekli olursa 647 bin lira olacak. Bu durumda aynı kişi 2026'da emekli olursa yaklaşık 107 bin 800 lira daha fazla kıdem tazminatı almış olacak.

Haber: Önder Yılmaz