Süt arzında geçici düşüş

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB), Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (HAYKOOP) ve Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliğinden (TSUMB) ortak yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın liderliğinde geliştirilen destekleme modellerinin, verimlilik artışı ve sürdürülebilir üretim alanlarında somut kazanımlar elde edilmesini sağladığı ifade edildi. Yılın bu mevsiminde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son günlerde süt arzında geçici bir azalmanın görüldüğü bilgisi verilen açıklamada, bu durumun çok kısa sürede normal denge noktasına geleceği bildirildi