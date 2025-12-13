PODCAST CANLI YAYIN

Su için seferberlik: Okullarda farkındalık hamlesi

MEB ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde, “Su Verimliliği Seferberliği” kapsamında tüm Türkiye’de öğrencilere yönelik resimden müziğe 5 kategoride yarışmalar düzenlenecek. Hedef, suyu bir miras bilinciyle korumak.

Türkiye genelinde başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde resim, afiş, şiir, kompozisyon ve müzik yarışmaları düzenlenecek. MEB'den yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğinin etkilerinin en yoğun hissedildiği Akdeniz havzasında yer alan Türkiye'nin, "su stresi" yaşayan bölgelerden "su kıtlığı" çeken ülkeler kategorisine geçiş riski bulunuyor. Bu süreçte, suyun sadece bir kaynak değil, korunması gereken bir miras olduğu bilincini yerleştirmek amacıyla 2025-2026 eğitim öğretim döneminde kapsamlı bir farkındalık programı hayata geçiriliyor. Bakanlık, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin çevre eğitimi ve erdemli insan yetiştirme vizyonuyla örtüşen "suda sıfır kayıp" hedefi doğrultusundaki bu projede, su israfını önlemeyi, ekolojik okuryazarlığı artırmayı ve kalıcı davranış değişiklikleri oluşturmayı amaçlıyor. Projeyle su yönetiminin kültür haline getirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda MEB ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde ülke genelinde tüm resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık olarak 5 farklı kategoride yarışmalar yapılacak.

