Sebze tohumunda ihracat rekoru

Tohumda ihracatçı pozisyonunu sürdüren Türkiye'den Rusya, Çin, İspanya, Fas ve Hindistan başta olmak üzere çok sayıda ülkeye sebze tohumunda en çok domates, biber ve salatalık gönderiliyor. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Türkiye'nin tohumda çok iyi bir noktaya geldiğini, ülkenin tohumculukta hem ihtiyacı karşıladığını hem de ihracat yaptığını belirterek, "Sebze tohumunda en çok domates, salatalık ve bibere talep var. Geçen yılın ocakkasım aylarına göre bu yılın aynı döneminde domates, biber ve salatalık tohumu ihracatında yüzde 31 artış oldu. Toplam ihracat oranına bakıldığında geçen yılın ocak-kasım döneminde 27 milyon 223 bin 517 dolar domates, salatalık ve biber tohumu ihraç edilirken, 2025'in aynı döneminde bu rakamın 35 milyon 685 bin 323 dolar olarak gerçekleşti" dedi.