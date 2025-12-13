PODCAST CANLI YAYIN

Sebze tohumunda ihracat rekoru

Türkiye, domates, biber ve salatalık tohumunda ihracatını yüzde 31 artırdı. 2025’in ocak-kasım döneminde sebze tohumu ihracatı 35,6 milyon doları aştı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Sebze tohumunda ihracat rekoru

Tohumda ihracatçı pozisyonunu sürdüren Türkiye'den Rusya, Çin, İspanya, Fas ve Hindistan başta olmak üzere çok sayıda ülkeye sebze tohumunda en çok domates, biber ve salatalık gönderiliyor. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Türkiye'nin tohumda çok iyi bir noktaya geldiğini, ülkenin tohumculukta hem ihtiyacı karşıladığını hem de ihracat yaptığını belirterek, "Sebze tohumunda en çok domates, salatalık ve bibere talep var. Geçen yılın ocakkasım aylarına göre bu yılın aynı döneminde domates, biber ve salatalık tohumu ihracatında yüzde 31 artış oldu. Toplam ihracat oranına bakıldığında geçen yılın ocak-kasım döneminde 27 milyon 223 bin 517 dolar domates, salatalık ve biber tohumu ihraç edilirken, 2025'in aynı döneminde bu rakamın 35 milyon 685 bin 323 dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Güllü dosyasında cinayet itirafı! Sultan anlattı: "Kızı itti" | Tuğyan'a tutuklama talebi | Kaçı rotası deşifre oldu
Gözaltındaki futbolcuların telefonlarından yasa dışı kumar siteleri çıktı
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu! Dışişleri'nden açıklama: Yaralı vatandaşımız var mı?
Skandal iddialar zinciri: Üçlü ilişki ve uyuşturucu iddiası... 'İş ararken kendimi kirli ilişkilerin içinde buldum'
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ve Gazze çağrısı: "Uluslararası toplumun Filistin'e borcunu ödeme zamanı geldi"
Sakarya’da komşu esnafın silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü
Alacaklıyı koruyan düzenleme TBMM yolunda: Cebrî İcra’da ceza artışı
"Eko"sistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!
Sosyal medyaya biyometrik kısıtlama geliyor
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre 2026 Ocak'ta kim, ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile bir araya geldi: Türkiye ev sahipliğine hazır
ABD’de Epstein bombası! 95 bin yeni fotoğraf ortaya çıktı: Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates…
MSB'den SDG açıklaması: Zaman kazanma çabaları boşuna!
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu
6.5 milyon memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! Mesleklere göre kim, ne alacak?
MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti: Terörsüz Türkiye'de ikinci aşamaya geçildi
Galatasaray'ın orta sahasına general transferi! Dengeler değişebilir
Takvim aylardır yazıyor: Terörsüz Bölgeye takoz İsrail! Hakan Fidan uyardı: Artık bunu söylemek gerekiyor
İzmir Torbalı'da aile katliamında katil oğul çıktı: Suçu ölen kardeşinin üstüne attı
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! Anlaşma tamam