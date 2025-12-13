Organik üretimde rakamlar konuştu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın organik tarımın artırılması için attığı adımlar büyük bir başarı getirdi. Pazarlama kabiliyetinin geliştirilerek yaygınlaştırılması ve ekolojik dengenin korunması amacıyla, organik üretim yapan çiftçiler 2005'ten bu yana destekleniyor. Bu kapsamda 2025 yılında 3,1 milyon lirası organik arıcılık desteklemesi olmak üzere 100,9 milyon lira destek ödemesi yapıldı. Desteklerin üretime katkısı verilere de yansıdı.

Fotoğraf, AA

59 iLDE 93 PROJE

Bu çerçevede 2002 yılında 310 bin 125 ton olan organik bitkisel üretim 2024'te yüzde 320 artarak 1 milyon 301 bin 248 tona çıktı. Anılan dönemde üretici sayısı yüzde 193 artışla 12 bin 428'den 36 bin 412'ye, üretim alanı da yüzde 169 artarak 89 bin 827 hektardan 241 bin 490 hektara çıktı.

Ürün çeşidi de yüzde 79 artışla 150'den 268'e ulaştı.

Organik üretilen hayvanların sayısı 2005'te büyükbaş için 1953, küçükbaş için 10 bin 66, kanatlı için 890 iken 2024'te sırasıyla 9 bin 289, 4 bin 88 ve 541 bin 661'ya yükseldi. Organik arıcılık alanındaki üretici sayısı 2005'te 370 iken kovan sayısı 50 bin 486, üretilen ürün miktarı da 573 tondu.

2024'te bu rakamlar 861 ton olarak gerçekleşti. Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında da bu yıl itibarıyla 59 ilde 93 alt proje yürütülüyor. Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskan Projesi çerçevesinde ise 165 üretici ve 18 arıcı ile 7 bin 175 dekar alanda organik tarım ve iyi tarım uygulamaları faaliyetleri gerçekleştiriliyor.