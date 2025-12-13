Asgari ücret maratonu başladı! Milyonların gözü masada

Çalışanların dört gözle beklediği sürece girildi, asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlemeye yönelik ilk toplantıyı tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantı öncesinde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

DİYALOĞA AÇIK

Sendikaların asgari ücrete yönelik beklentilerinin, teklif ve önerilerinin değerlendireceğini söyleyen Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu. Komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık tarihinde, saat 14.00'te gerçekleştirecek.