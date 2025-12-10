Düğünü, nişanı, kenarda altını olan baksın! 10 Aralık altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım...

Altın piyasasındaki anlık hareketlilik yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Birikimlerini altına yöneltenler, sarı metalde güncel fiyatların ne durumda olduğunu merak ediyor. İşte piyasada son durum ve birim birim altın fiyatları...

(AA) 10 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? Ürün Alış (TL) Satış (TL) ALTIN (TL/GR) 5.758,28 5.759,05 22 Ayar Bilezik 5.276,94 5.310,23 Altın (ONS) 4.211,78 4.212,35 Altın ($/kg) 134.530,00 134.548,00 Altın (Euro/kg) 156.617,00 156.638,00 Cumhuriyet Altını 37.668,00 37.925,00 Yarım Altın 18.892,00 19.038,00 Çeyrek Altın 9.446,00 9.519,00 Reşat Altını 37.700,47 37.957,95 Kulplu Reşat Altını 37.702,69 37.960,20 22 Ayar Altın TL/Gr 5.271,45 5.511,41 18 Ayar Altın TL/Gr 4.203,55 4.204,11 14 Ayar Altın TL/Gr 3.185,20 4.284,65 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 92.786,66 94.292,23 Kapalıçarşı Beşli Altın 187.892,98 191.603,68 Gremse Altın 92.786,66 94.930,91 Ata Altın 38.274,50 39.249,72 Tam Altın 37.114,66 37.856,24 Külçe Altın ($) 135.450,00 135.550,00 Has Altın 5.729,64 5.730,41 Hamit Altın 37.700,47 37.957,95