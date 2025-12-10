Düğünü, nişanı, kenarda altını olan baksın! 10 Aralık altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım...
Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Birikimini altından yana kullananlar sarı metalde güncel tabloyu sorguluyor. Peki 10 Aralık Çarşamba günü itibarıyla altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı ve kuyumcu piyasasında canlı rakamlar...
Altın piyasasındaki anlık hareketlilik yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Birikimlerini altına yöneltenler, sarı metalde güncel fiyatların ne durumda olduğunu merak ediyor. İşte piyasada son durum ve birim birim altın fiyatları...
10 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu?
|Ürün
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ALTIN (TL/GR)
|5.758,28
|5.759,05
|22 Ayar Bilezik
|5.276,94
|5.310,23
|Altın (ONS)
|4.211,78
|4.212,35
|Altın ($/kg)
|134.530,00
|134.548,00
|Altın (Euro/kg)
|156.617,00
|156.638,00
|Cumhuriyet Altını
|37.668,00
|37.925,00
|Yarım Altın
|18.892,00
|19.038,00
|Çeyrek Altın
|9.446,00
|9.519,00
|Reşat Altını
|37.700,47
|37.957,95
|Kulplu Reşat Altını
|37.702,69
|37.960,20
|22 Ayar Altın TL/Gr
|5.271,45
|5.511,41
|18 Ayar Altın TL/Gr
|4.203,55
|4.204,11
|14 Ayar Altın TL/Gr
|3.185,20
|4.284,65
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|92.786,66
|94.292,23
|Kapalıçarşı Beşli Altın
|187.892,98
|191.603,68
|Gremse Altın
|92.786,66
|94.930,91
|Ata Altın
|38.274,50
|39.249,72
|Tam Altın
|37.114,66
|37.856,24
|Külçe Altın ($)
|135.450,00
|135.550,00
|Has Altın
|5.729,64
|5.730,41
|Hamit Altın
|37.700,47
|37.957,95
