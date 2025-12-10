Kadraj
Altında kritik 24 saat: FED sonrası rekor gelecek mi? 'Balon' alarmı verildi! 1 gramı olan...
Küresel piyasalarda sert dalgalanmaların yaşandığı altın cephesinde gözler bu hafta kritik faiz kararlarına çevrildi. Fed ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklamaları öncesi yatırımcıların en çok merak ettiği konu gram altının yıl sonu seviyeleri ve 2026 görünümü oldu. Peki FED kararı ile altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Yeni yılda altının yönü nasıl olacak? İşte uzman yorumları ve tahminler.
Giriş Tarihi: 10.12.2025 08:31