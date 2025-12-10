Kadraj Galeri Kadraj İkon Altında kritik 24 saat: FED sonrası rekor gelecek mi? 'Balon' alarmı verildi! 1 gramı olan...

Küresel piyasalarda sert dalgalanmaların yaşandığı altın cephesinde gözler bu hafta kritik faiz kararlarına çevrildi. Fed ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklamaları öncesi yatırımcıların en çok merak ettiği konu gram altının yıl sonu seviyeleri ve 2026 görünümü oldu. Peki FED kararı ile altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Yeni yılda altının yönü nasıl olacak? İşte uzman yorumları ve tahminler.

Giriş Tarihi: 10.12.2025 08:31
Altın fiyatlarında yaşanan tarihi yükseliş küresel piyasalarda gündemin ilk sırasına yerleşirken, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) dikkat çeken bir analiz yayımladı. Kurum altın fiyatlarındaki hızlı tırmanışın sürdürülebilir olmadığına vurgu yaparak, 1980'de yaşanan sert düzeltmeyi hatırlattı ve "Altın balonu patlamaya çok yakın" ifadelerine yer verdi.

BIS raporunda, altının uzun yıllar boyunca güvenli liman kimliğiyle anıldığını ancak son yükseliş dalgasının bu algıyı zayıflattığını belirterek, mevcut tabloyu "Son yarım yüzyılın en olağanüstü fiyat hareketlerinden biri" olarak nitelendirdi.

"ABARTILI HABERLER FİYATI YUKARI TAŞIDI"

Rapora göre, son aylarda hızlanan alım dalgasının temelinde ekonomik risklerden çok, yatırımcı psikolojisini tetikleyen sansasyonel ve spekülatif haber akışı bulunuyor.

BIS uzmanları, eylül ayından bu yana yüzde 20'ye yaklaşan yükselişi değerlendirirken, fiyatlamanın rasyonel piyasa dinamiklerinden uzaklaştığını ifade etti.

Metaldeki sert ralli için "Sağlıklı olmayan bir yükseliş" tanımlamasını yapan BIS, piyasada hâkim olan algının fiyatları gerçek değerinin üzerine taşıdığını vurguladı.