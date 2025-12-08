Yeni haftada kritik faiz haftası! Fed ve Merkez Bankası kararları için gözler çevrildi!

Yeni haftada gözler merkez bankalarının alacağı para politikası kararlarına çevrildi. ABD Merkez Bankası (Fed) 9-10 Aralık'ta yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısını yapacak. Fed'in toplantıda faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentiler gücünü korurken, para piyasalarında politika faizinin 25 baz puan indirme olasılığı yüzde 88 olarak fiyatlanıyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) da yılın son faiz kararı için Fatih Karahan başkanlığında 11 Aralık'ta toplanacak.

