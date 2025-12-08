Türk sivil havacılığı uçuşa geçti! Dünya sıralamasında 7’inci sırada!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk sivil havacılığının köklü geçmişinden aldığı ilhamla modern teknolojiler ve güçlü kurumsal vizyonla uluslararası düzeyde rekabet eden bir sektör olduğunu belirterek, "Yaptığımız yatırımlarla Türk sivil havacılığı yalnızca bölgesel değil küresel ölçekte de stratejik bir aktör haline geldi" dedi. Son 23 yılda ulaştırmanın bütün modlarına 300.1 milyar dolarlık yatırım yaptıklarına dikkati çeken Uraloğlu, "Bu yatırımlar içinde hava yoluna ayrılan ödeme 24.5 milyar dolar oldu. 2002'den bu yana 26 olan aktif havalimanı sayımızı 58'e çıkardık, hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülke sayısını 81'den 175'e ulaştırdık. Dış hatlarda 50 ülkenin 60 noktasına uçuş gerçekleştiriliyorken, günümüzde 132 ülkede 355 noktaya yükselttik" diye konuştu. Uraloğlu, Türk sivil havacılığının uluslararası iş birlikleri açısından da 2025'i oldukça verimli geçirdiğine işaret ederek, bu kapsamda 22 müzakerenin gerçekleştirildiğini, 6 yeni hattın açıldığını ve 79 ilave frekans kazanımının sağlandığını bildirdi.

DÜNYADA 7'NCİYİZ

Türkiye'nin, Avrupa- Asya-Orta Doğu bölgesindeki köprü konumuyla yalnızca kendi hava yolları için değil uluslararası transit uçuşlar ve küresel havacılık ağı açısından stratejik merkez olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları söyledi: "Ülkemiz, 2024'te yaklaşık 231 milyon yolcuya hizmet vererek Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sırada yer aldı. Bu yıl İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirdiğimiz üçlü bağımsız pist uygulamasıyla Avrupa'da ilk, dünyada ABD'den sonra bu uygulamayı yapan ikinci ülke olduk. Üçlü bağımsız pist ile 3 uçak aynı anda iniş-kalkış yapabiliyor."