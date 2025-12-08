Sigortasız işçi kazada re’sen tescil ediliyor! SGK tüm hakları geriye dönük tanıyor!

Türkiye'de sigortasız çalışırken iş kazası geçiren işçilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kaza günü itibarıyla re'sen sigortalı yapılması, sosyal devletin en güçlü koruma mekanizmaları arasında öne çıkıyor. Bu uygulama, uzmanlara göre "işçi ve ailesini koruyan" bir güvence sistemi niteliği taşıyor.B azı çevrelerde "işçinin sadece bir gün sigortalı gösterildiği" yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan yetkililer, re'sen tescilin yalnızca hakların başlatılması için yapılan ilk teknik işlem olduğuna dikkat çekiyor. SGK'nın yürüttüğü incelemeler tamamlandığında, işçinin kazadan önceki tüm çalışma günleri geriye dönük olarak sisteme işleniyor ve haklar eksiksiz şekilde tanımlanıyor.

