Ocak zammı için geri sayım! Emekli ve memura yüzde 12–19 arası artış görünüyor!

Memurların ve emeklilerin Ocak zammı için bir adım kaldı. Aralık enflasyonunun Ocak başında açıklanmasıyla zam oranı netleşecek. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Aralık enflasyonu yüzde 1.16 olarak tahmin edildi. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 12.49 olabilecek. Memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 7.13'lük enflasyon farkıyla yüzde 18.92 olarak şekillenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyonu için yüzde 31'i işaret etti. Bu orana göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.28 zam alacak. Memurların ve emeklilerinin zammı da yüzde 6.93'lük enflasyon farkıyla yüzde 18.7'ye çıkacak.

