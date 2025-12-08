Asgari ücret pazarlığı başlıyor! İlk toplantı 12 Aralık’ta

Çalışan çalışmayan hemen herkesin merakla beklediği yeni asgari ücreti belirleme süreci başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek asgari ücret için ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK), geçen hafta 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti. Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla düzenlenmesi bekleniyor.

GÖZLER TÜRK-İŞ'TE

TÜRK-İŞ, geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstermiş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısıyla ilgili tartışmalar gündeme gelmişti. Bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonun yapısıyla ilgili çalışma başlatmış, hükümetin temsilcisi sayısının 1'e düşürülmesini içeren formülü TÜRK-İŞ'e sunmuştu. TÜRK-İŞ yönetim ise kendilerine sunulan söz konusu yeni yapıya dair kararın resmileşmesinin ardından toplantılara katılıp katılmayacaklarını kamuoyuna açıklayacaklarını duyurmuştu. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.



NE KADAR ARTABİLİR?

Asgari ücret yüzde 28.5 artırılırsa, çalışanların eline geçecek para 28 bin 405 liraya çıkacak. Yüzde 30 zam halinde de asgari ücret 28 bin 736 liraya yükselecek. 2025'te gerçekleşecek enflasyon oranı ve refah payı eklenerek asgari ücret belirlenirse, bu oranların da üstüne çıkılacak. Yüzde 35'lik bir zam asgari ücreti 29 bin 841 liraya taşırken, yüzde 40 artış halinde de 30 bin 946 lira seviyesi görülecek.