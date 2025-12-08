PODCAST CANLI YAYIN

BİM'e 9.990 TL'ye telefon geliyor! Isıtıcı ve gıda fırsatları kaçmaz

9-12 Aralık tarihleri arasında BİM rafları adeta dolup taşıyor. Soğuk kış günleri için birbirinden kullanışlı ısıtıcılar ve en yeni teknolojik ürünler bu hafta BİM müşterilerini bekliyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Özellikle popüler bir cep telefonu modeli olan Casper VIA X45'in 9.990 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunulması, teknoloji meraklılarının dikkatini çekiyor.

Takvim Logo
9 Aralık Salı: Kahvaltılık & Gıda Maret Dana Kangal Sucuk 500 g 229 TL 🥓
Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 g 149 TL 🧀
Daphne Bitter Çikolatalı Sufle 180 g 79 TL 🍮
Superfresh Bohça Mantı 1000 g 145 TL 🥟
Superfresh Pizza Tost 200 g 55 TL 🍕
Peysan Tam Yağlı Tava Peyniri 600 g 119 TL 🥛
Peysan Krem Peynir 2x150 g 59,50 TL 🧈
Danone Bitkisel Yağlı Krema 500 ml 39,50 TL 🍶
Dost Ballı Kaymak 200 g 69,50 TL 🍯
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 175 TL 🥄
Dost Naneli Ayran 300 ml 12,75 TL 🥤
İçim Ayran 2 L 69,50 TL 🥛
Takvim Logo
9 Aralık Salı: Temel Gıda & İçecek Tam Buğdaylı Kakaolu Bisküvi 42,50 TL 🍪
Filtre Kahve 250 g 220 TL
Tanem Siyah Zeytin 381-460 Adet/Kg 2 kg 215 TL 🫒
Munu Pizza Tabanı 37,50 TL 🍞
Hellmann's Mayonez 530 g 115 TL 🧴
Hellmann's Ketçap 610 g 75 TL 🥫
Doğuş Tiryaki Siyah Çay 5 kg 950 TL 🍵
San Pellegrino Doğal Mineralli Su 750 ml 69,50 TL 💧
Uludağ Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 L 65 TL 🍾
Ben Organic Kırmızı Meyveli Karışık Meyve Suyu 946 ml 99 TL 🍎
Wafer Master Rolls Kakaolu Fındık Kremalı Gofret 108x6 g 199 TL 🍫
Takvim Logo
12 Aralık Cuma: Isıtma Cihazları Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL 🔥
Fanlı Konvektör 1.750 TL 💨
9 Dilim Yağlı Radyatör 2.390 TL ♨️
Fanlı Isıtıcı 649 TL 🌡️
Dikey Isıtıcı 1.850 TL ⬆️
Takvim Logo
12 Aralık Cuma: Teknoloji & Aksesuar Casper VIA X45 Cep Telefonu 9.990 TL 📱
Casper VIA M45 Cep Telefonu 6.990 TL 📞
Çok Fonksiyonlu Temizlik Kiti 199 TL 🧼
Tag Go Takip Cihazı ve Figürlü Kılıfı 499 TL 🧭
Tablet Kalemi 499 TL 🖊️
Desenli Telefon Kılıfları 149 TL 🎨
Telefon Kılıf Süsleri 139 TL
Figürlü Kulaklık Kılıfları 159 TL 🎧
Figürlü Adaptör ve Şarj Kablosu Koruyucu Seti 119 TL 🔌
Yüzük Telefon Tutucu 119 TL 💍
Akıllı Saat Charmları 149 TL
Akıllı Saat Kordonları 159 TL 🎗️
8 kg Çamaşır Makinesi 13.490 TL 🧺
12 Aralık Cuma: Oyuncaklar 60312 LEGO City Polis Arabası 399 TL 🚓
42164 LEGO Technic Arazi Yarışı Arabası 699 TL 🏎️
42163 LEGO Technic Ağır İş Buldozeri 395 TL 🚧
10967 LEGO DUPLO Polis Motosikleti 399 TL 🛵
11039 LEGO Classic Yiyecek Arkadaşlar 419 TL 🍔
42622 LEGO Friends Macera Kampı Okçuluk Alanı 539 TL 🏹
31160 LEGO Creator Uçak: Yarış Uçağı 599 TL ✈️
40460 LEGO Botanicals Gül 599 TL 🌹
Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 345 TL 🎀
Pelüş Büyük Dinozor 499 TL 🦖
Oyuncak Elektrik Süpürgesi Standlı 549 TL 🧹
Oyuncak Ev 649 TL 🏠
Duvar Halısı 359 TL 🖼️
Lisanslı Sihirli Boyama Kitabı 87 TL 🖍️
Emzikli Ağlayan ve Konuşan Bebek 299 TL 👶
Karanlıkta Parlayan Ay ve Yıldız 79 TL
Konteyner Taşıyıcı Tır 89 TL 🚛
Oyuncak Çöp Kamyonu 169 TL 🗑️
Lisanslı Sayal "10'' Kutu Oyunu 119 TL 🎲
Kristal Puzzle 399 TL 🧩
Oyuncak Ev Aletleri 129 TL ⚙️
Takvim Logo

Fotoğraflar: BİM

Takvim Logo

Fotoğraflar: BİM

Takvim Logo

Fotoğraflar: BİM

Takvim Logo

Fotoğraflar: BİM

Takvim Logo

Fotoğraflar: BİM