BİM'e 9.990 TL'ye telefon geliyor! Isıtıcı ve gıda fırsatları kaçmaz

|9 Aralık Salı: Kahvaltılık & Gıda
|Maret Dana Kangal Sucuk 500 g
|229 TL
|🥓
|Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 g
|149 TL
|🧀
|Daphne Bitter Çikolatalı Sufle 180 g
|79 TL
|🍮
|Superfresh Bohça Mantı 1000 g
|145 TL
|🥟
|Superfresh Pizza Tost 200 g
|55 TL
|🍕
|Peysan Tam Yağlı Tava Peyniri 600 g
|119 TL
|🥛
|Peysan Krem Peynir 2x150 g
|59,50 TL
|🧈
|Danone Bitkisel Yağlı Krema 500 ml
|39,50 TL
|🍶
|Dost Ballı Kaymak 200 g
|69,50 TL
|🍯
|Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg
|175 TL
|🥄
|Dost Naneli Ayran 300 ml
|12,75 TL
|🥤
|İçim Ayran 2 L
|69,50 TL
|🥛
|9 Aralık Salı: Temel Gıda & İçecek
|Tam Buğdaylı Kakaolu Bisküvi
|42,50 TL
|🍪
|Filtre Kahve 250 g
|220 TL
|☕
|Tanem Siyah Zeytin 381-460 Adet/Kg 2 kg
|215 TL
|🫒
|Munu Pizza Tabanı
|37,50 TL
|🍞
|Hellmann's Mayonez 530 g
|115 TL
|🧴
|Hellmann's Ketçap 610 g
|75 TL
|🥫
|Doğuş Tiryaki Siyah Çay 5 kg
|950 TL
|🍵
|San Pellegrino Doğal Mineralli Su 750 ml
|69,50 TL
|💧
|Uludağ Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 L
|65 TL
|🍾
|Ben Organic Kırmızı Meyveli Karışık Meyve Suyu 946 ml
|99 TL
|🍎
|Wafer Master Rolls Kakaolu Fındık Kremalı Gofret 108x6 g
|199 TL
|🍫
|12 Aralık Cuma: Isıtma Cihazları
|Çift Yönlü Şömine Isıtıcı
|1.190 TL
|🔥
|Fanlı Konvektör
|1.750 TL
|💨
|9 Dilim Yağlı Radyatör
|2.390 TL
|♨️
|Fanlı Isıtıcı
|649 TL
|🌡️
|Dikey Isıtıcı
|1.850 TL
|⬆️
|12 Aralık Cuma: Teknoloji & Aksesuar
|Casper VIA X45 Cep Telefonu
|9.990 TL
|📱
|Casper VIA M45 Cep Telefonu
|6.990 TL
|📞
|Çok Fonksiyonlu Temizlik Kiti
|199 TL
|🧼
|Tag Go Takip Cihazı ve Figürlü Kılıfı
|499 TL
|🧭
|Tablet Kalemi
|499 TL
|🖊️
|Desenli Telefon Kılıfları
|149 TL
|🎨
|Telefon Kılıf Süsleri
|139 TL
|✨
|Figürlü Kulaklık Kılıfları
|159 TL
|🎧
|Figürlü Adaptör ve Şarj Kablosu Koruyucu Seti
|119 TL
|🔌
|Yüzük Telefon Tutucu
|119 TL
|💍
|Akıllı Saat Charmları
|149 TL
|⌚
|Akıllı Saat Kordonları
|159 TL
|🎗️
|8 kg Çamaşır Makinesi
|13.490 TL
|🧺
|12 Aralık Cuma: Oyuncaklar
|60312 LEGO City Polis Arabası
|399 TL
|🚓
|42164 LEGO Technic Arazi Yarışı Arabası
|699 TL
|🏎️
|42163 LEGO Technic Ağır İş Buldozeri
|395 TL
|🚧
|10967 LEGO DUPLO Polis Motosikleti
|399 TL
|🛵
|11039 LEGO Classic Yiyecek Arkadaşlar
|419 TL
|🍔
|42622 LEGO Friends Macera Kampı Okçuluk Alanı
|539 TL
|🏹
|31160 LEGO Creator Uçak: Yarış Uçağı
|599 TL
|✈️
|40460 LEGO Botanicals Gül
|599 TL
|🌹
|Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri
|345 TL
|🎀
|Pelüş Büyük Dinozor
|499 TL
|🦖
|Oyuncak Elektrik Süpürgesi Standlı
|549 TL
|🧹
|Oyuncak Ev
|649 TL
|🏠
|Duvar Halısı
|359 TL
|🖼️
|Lisanslı Sihirli Boyama Kitabı
|87 TL
|🖍️
|Emzikli Ağlayan ve Konuşan Bebek
|299 TL
|👶
|Karanlıkta Parlayan Ay ve Yıldız
|79 TL
|⭐
|Konteyner Taşıyıcı Tır
|89 TL
|🚛
|Oyuncak Çöp Kamyonu
|169 TL
|🗑️
|Lisanslı Sayal "10'' Kutu Oyunu
|119 TL
|🎲
|Kristal Puzzle
|399 TL
|🧩
|Oyuncak Ev Aletleri
|129 TL
|⚙️