Erdoğan’ın çağrısı sonrası MÜSİAD yerli ilaç ve tıbbi cihaz için harekete geçti
MÜSİAD Sağlık Sektörü Kurul Başkanı İhsan Şahin, Türkiye’nin sağlık turizminde yıllık 7 milyar dolar gelir seviyesine ulaştığını belirterek sanayicinin ilaç, tıbbi cihaz ve medikal sarf ürünlerinde yerli üretim için hazırlıklara başladığını açıkladı. Şahin, özel sektör çalışmalarının tek otorite tarafından koordine edilmesi için başkanlık kurulması önerisinde bulundu.
Başkan Erdoğan'ın yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretimi çağrısı MÜSİAD'ı harekete geçirdi. Derneğin Sağlık Sektörü Kurul Başkanı İhsan Şahin, "Türkiye bugün sağlık turizmi ile yılda 7 milyar dolar gelir elde eden bir ülkeye dönüştü. Sanayici tıbbi cihaz, ilaç ve medikal sarfta yerli üretim için kollarını sıvadı" dedi. Sağlık alanında önemli görevler icra edildiğini anlatan Şahin, özel sektör eliyle yapılacak çalışmaların tek bir otorite tarafından kontrol ve teşviği için başkanlık kurulması önerisi yaptı.