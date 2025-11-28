Erdoğan’ın çağrısı sonrası MÜSİAD yerli ilaç ve tıbbi cihaz için harekete geçti

Başkan Erdoğan'ın yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretimi çağrısı MÜSİAD'ı harekete geçirdi. Derneğin Sağlık Sektörü Kurul Başkanı İhsan Şahin, "Türkiye bugün sağlık turizmi ile yılda 7 milyar dolar gelir elde eden bir ülkeye dönüştü. Sanayici tıbbi cihaz, ilaç ve medikal sarfta yerli üretim için kollarını sıvadı" dedi. Sağlık alanında önemli görevler icra edildiğini anlatan Şahin, özel sektör eliyle yapılacak çalışmaların tek bir otorite tarafından kontrol ve teşviği için başkanlık kurulması önerisi yaptı.