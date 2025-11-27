TÜRKIYE, yılda 60 milyon turist ağırlayarak dünyada en çok turistin ziyaret ettiği 4'üncü ülke konumuna yükseldi. Turizm geliri sıralamasında da Türkiye, 60 milyar doları aşkın gelir elde ederek dünyada ilk 10 ülke arasına girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2035 yılında turizm gelirinin en az 120 milyar dolar olmasını hedefliyor. 3

65 GÜN IŞ OLANAĞI

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) de önümüzdeki 10 yılda turizm gelirinde 130 milyar doların mümkün olabileceğini kaydediyor. TTYD Başkanı Oya Narin, 2035'e kadar dünya turizm pastasının 15 trilyon dolara kadar ulaşacağını belirterek, konaklama ve ulaşım altyapısını büyük ölçüde tamamlamış Türkiye'nin dünyadaki konumunu koruması için üçüncü atılım programına ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Bu süreçte en önemli başlıklardan birinin istihdam olduğunu kaydeden Narin, "Çin ve İtalya gibi adım adım gelenler var. İspanya da yeni bir yatırım ve yenileme çalışması başlatıyor. Bizlerin de artacak rekabeti değerlendirerek ve pazardaki büyümeden yararlanmak üzere üçüncü bir turizm hamlesine ihtiyaç duyduğumuzu yenilemek isteriz" dedi. Konaklama Sektöründe İstihdam Raporu ile çözüm önerilerini sunan Narin, "Fiyatların uluslararası standartlara gelmesi, çalışanlara daha iyi imkanlar sağlayabilmemiz önemli. 365 gün iş olanağı sağlayamadığımız bir alanda birçok sıkıntılar yaşıyoruz. Bu alana yönelik önemli bir çalışma hazırladık" diye konuştu.



RAPORDA ÖNE ÇIKAN ÜÇ ÖNERİ



Mevsimsel istihdam yapısının etkilerini ve maliyetleri düşürmek için "esnek" çözümler geliştirilmeli.

2- Turizm eğitiminde yeni yaklaşıma ihtiyaç var.

3- İş gücü üzerindeki yüksek maliyetler azaltılmalı, sosyal güvenlik primleri ve vergi yükleri hafifletilmeli.