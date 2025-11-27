Türk hava sahasında Serbest Rota dönemi başladı!

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk hava sahasında Serbest Rota Hava Sahası uygulamasının dün gece itibarıyla başlatıldığını bildirdi. Artık hava araçları istedikleri uçuş rotasını tercih edebilecek. Bundan böyle 30 bin feet üzerindeki iç hat uçuşlarda havayolu şirketleri daha kısa olan uçuş rotalarını tercih edebilecek. İç hatlarda neredeyse tüm uçuşlar bu yükseklikte gerçekleşiyor.

