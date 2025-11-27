Dünya Helal Zirvesi İstanbul’da başladı!

11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Açılışta konuşan uluslararası temsilciler, sektörün hızla büyüyen ticari potansiyeline dikkat çekerek, helal sektörünün 5 yıl içinde 12 trilyon dolarlık dev bir pazara dönüşeceğini vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirveye ilettiği mesajında, helal belgeli ürün ve hizmetlerin dünya genelinde 2 milyar insana ulaştığını belirterek, Türkiye'nin gıda güvenliği konusundaki titiz çalışmalarına dikkat çekti. Zirvede konuşma yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 itibarıyla dünyada Müslüman tüketicilerin helal ürün ve hizmetlere yaptıkları harcamaların 2.3 trilyon dolara ulaştığını vurgulayarak, "Bu yıl 2.5 trilyon dolar olması, 2028'e kadar da 3.4 trilyon dolara yükselmesi tahmin edilmektedir" dedi.

ÖNEMLI MERKEZ

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise helal ticaretin sadece ekonomik bir güç değil, coğrafyalar arasında köprü kuran, ülkelerin görünürlüğünü artıran ve halkları birbirine yaklaştıran büyük bir diplomatik platform olduğunu belirterek, Helal Expo'nun, İslam dünyasının üretim potansiyelini, ticaret vizyonunu ve ortak hedeflerini buluşturan önemli merkez haline geldiğini söyledi. Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkan Yardımcısı Emre Ete de "Helal gıda pazarının büyüklüğü 8 trilyon doları aştı, önümüzdeki 5 yılda da 12 trilyon dolar seviyesine ulaşması öngörülüyor" diye konuştu.