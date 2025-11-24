PODCAST CANLI YAYIN

Kırsalda aile işletmelerine yeni destekler geliyor! Kadın ve gençlere özel programlar devrede

KIRSAL bölgelerde geçim kaynaklarının oluşturulması için aile işletmelerine yönelik yeni destekler planlanacak, başta kadınlar ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren gruplara yönelik yenilikçi sosyal programlar devreye alınacak. 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’na göre; aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarına Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hibe desteği verilecek. Kırsal kalkınma destekleri, çiftçi ve üretkenlik odaklı programlanacak.

