“Kadınlara dijital güç: Türk Telekom projesinde 20 girişimciye 2 milyon TL destek”

Türk Telekom, hayata geçirdiği 'Dijitalde Hayat Kolay' projesiyle kadınlara kendi işlerini kurma ve dijital dünyada büyütme imkânı veriyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen Dijitalde Hayat Kolay projesi 2025 yılı programı kapsamında mentörlük süreci tamamlanırken, hibe değerlendirme sürecine geçildi. Yıl sonuna kadar 81 ilde 15 bin kadına ulaşılması planlanan projede, jüri değerlendirmesi ile belirlenecek 20 girişimci kadın 2 milyon TL iş geliştirme hibesi almaya hak kazanacak. Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "Projeyle 2019'dan bu yana binlerce girişimci kadına dijital becerilerini geliştirmeleri, markalarını büyütmeleri ve işlerini geleceğe taşımaları için hem eğitim hem de rehberlik sağlıyoruz. Daha fazla kadının hayallerini gerçeğe dönüştürmesine destek olarak ülkemizin geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.